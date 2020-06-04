Son dakika I CHP'li Berberoğlu ve HDP'li Güven ile Farisoğullları'nın vekilliği düşürüldü

Söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı.

BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı:

"Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

AK PARTLİ TURAN'DAN AÇIKLAMA

Bülent Turan'ın açıklamaları şu şekilde: "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs. suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.

Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla "kaldırın dokunulmazlıkları" şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!"