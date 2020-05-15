Son dakika! Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'sosyal medya için 12 etik kural' açıklaması:

"Kullanıcıların görüşlerine saygılı olunmalı. Sosyal medyada yıkıcı bir tavır söz konusu. Bu yüzden bir yasal düzenleme gerekiyor. Bir komisyon oluşturduk, 3 aylık bir çalışma sonucu etik kuralları yayınladık.

12 Etik Kural şöyle:

- Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması

- Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması

- Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması

- İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi

- Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması

- İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması

- Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması

- Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması

- Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması

- Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi

- Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi

- Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması."