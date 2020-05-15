Son dakika! Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar
CNN TÜRK canlı yayınında Gözde Atasoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Millet İttifakı'nın amacı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'sosyal medya için 12 etik kural' açıklaması:
"Kullanıcıların görüşlerine saygılı olunmalı. Sosyal medyada yıkıcı bir tavır söz konusu. Bu yüzden bir yasal düzenleme gerekiyor. Bir komisyon oluşturduk, 3 aylık bir çalışma sonucu etik kuralları yayınladık.
12 Etik Kural şöyle:
- Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması
- Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması
- Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması
- İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi
- Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması
- İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması
- Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması
- Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması
- Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması
- Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi
- Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi
- Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması."