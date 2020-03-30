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30.03.2020 - 22:01 | | AA

Son dakika | MHP lideri Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladı

Son dakika haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladı

Bahçeli, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

İçinden geçilen zor günlerin dayanışma duyguları teşvik edilerek ve yardımlaşma hissiyatı harekete geçirilerek aşılacağına yürekten inandığını belirten Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. 'Biz bize yeteriz' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız. 'Ben, sen' yok, 'biz' varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19'a asla teslim olmayacağız."

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