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19.06.2020 - 15:48 |

Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den corona virüse karşı ikinci dalga uyarısı!

Son dakika haberi... Milliyetçi Harekat Partisi Devlet Bahçeli, corona virüse karşı ikinci dalga uyarısında bulundu. Bahçeli açıklamasında, 'Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir. Bu zaruret bir beka ve gelecek konusudur' dedi. MHP kurultay tarihini açıklayan Bahçeli, 'partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı' ifadelerine yer verdi.

Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den corona virüse karşı ikinci dalga uyarısı!
MHP'de MYK toplandı
MHP'de MYK toplandı
MHP'de MYK toplandı
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