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11.01.2021 - 13:55 | | AA

Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi.

Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

Bahçeli açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir.

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