11.01.2021 - 13:55 | | AA
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi
Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi.
Bahçeli açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" dedi.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;
HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir.
Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.