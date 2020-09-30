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30.09.2020 - 18:13 | | AA

Son dakika... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Son dakika... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyorAzerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan sıcak çatışmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede gelişmeleri takip eden CNN TÜRK Dış Haberler Muhabiri Enver Kaptanoğlu ve kameraman Ahmet Akpolat, Terter'de gönüllü olarak cepheye giden birlikle konuştu.
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