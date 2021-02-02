Son dakika... Normalleşme sinyali! Yüz yüze eğitim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

2021 ŞAHLANIŞ YILI: Dünya ve ülkemiz için oldukça zor geçen 2020’nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021’i yeni bir şahlanış yılı haline getirmenin gayreti içindeyiz. Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak’ta Amerika’dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B’yi de önümüzdeki yaz başında uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesisimizden uzaya göndereceğiz.

TL DEĞER KAZANIYOR: Türk lirası dolara karşı yüzde 18, avroya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. TL değer kaybında değil, değer kazanıyor. TL’deki güçlenme ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber merkezi yönetim borç stokumuz 173 milyar lira azaldı.

YERLİ AŞIYA HIZ VERECEĞİZ: Salgın tedbirlerini gözden geçirdik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. Kovid-19’un mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen bu küresel sağlık krizinin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Dışarıdan aşı tedarikinin sürdürülebilirliği şüphelidir. Dünyada bu konuda yaşanan ve giderek ayyuka çıkan kriz bize yerli aşı çalışmalarına hız vermemiz gerektiğini gösteriyor.

15 ŞUBAT’TA KÖY OKULLARI EĞİTİME BAŞLIYOR: Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz.

Gıda komitesi harekete geçti

Erdoğan şöyle devam etti: “Gıda enflasyonu önümüzdeki en büyük tehditlerden biridir. Gıda ürünlerinin tarla veya fabrika ile market arasındaki fiyat farklarının ekonomik süreçler ve gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması milletimizle birlikte bizi de rahatsız ediyor. Nitekim gündemimizin en önemli maddelerinden biri de oydu. Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Sıkıntının kaynağına indiğimizde kuraklığın ve yapısal sorunların etkisini de görüyoruz. Öncelikle gıdada piyasa gözetimi ve denetimi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Gıda komitesi harekete geçerek üretimden perakendeye kadar zincirin halkalarını değerlendirmeye ve gereken tedbirleri almaya başladı. Erken uyarı sistemi kurarak çok hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulunu da etkin bir şeklide harekete geçireceğiz.”

‘Yeni anayasa vakti geldi’

Erdoğan, hukuk ve ekonomi paketlerinin taslaklarının hazır olduğunu belirterek “Şimdi bu taslakları hem kendi içimizdeki kurullarımızda ve Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek nihai aşamaya getireceğiz” dedi. Erdoğan, “Belki de şimdi Türkiye’nin tekrar yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Anayasa çalışması öyle gizli saklı mahfillerde, terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde, ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakındaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” dedi.

Gül: Heyecan verici müjde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” diye konuştu.

Bakan Selçuk bilgilendirecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yapacak. Bakanlık’tan yapılan bilgilendirmeye göre açıklama bugün saat 10.00’da yapılacak, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.