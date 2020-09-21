MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Hakaret içeren manşetin ardından Türkiye'den Yunanistan'a mektup!
ABONE OL
21.09.2020 - 15:12 | | AA

Son dakika... Hakaret içeren manşetin ardından Türkiye'den Yunanistan'a mektup!

Gelen son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi. Bakan Gül mektupta, 'Gül: "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum.' ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Hakaret içeren manşetin ardından Türkiye'den Yunanistan'a mektup!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras'a mektup gönderdi.

Gül, mektubunda, Yunanistan'da faaliyet gösteren sözde bir gazetenin Erdoğan'ı alçakça hedef alan çirkin manşetini Türk kamuoyuyla birlikte üzülerek müşahede ettiğini belirtti.

"Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum." ifadesini kullanan Gül, mektubunda şunları kaydetti:

"Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim."

Bakan Gül, mektubunda "Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz vermeden iş birliğinin her daim artarak sürmesi" dileğinde de bulundu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Skandal manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yunan gazetenin çirkin manşetine 'alçakça' deyip açıkladı: Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Alçak manşetin sebebi belli oldu! Kadrosunda PKK destekçileri bulunuyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ABD'li uzmandan çarpıcı Doğu Akdeniz yorumu: Türkiye ile Yunanistan...
Kayseri’deki dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktıKayseri’de uzaklaştırması bulunan gözü dönmüş kocanın, boğazını kestiği eşini eşarpla boğmaya çalıştığı ve 16 yaşındaki genç kızın annesini kurtarmak için çabaladığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zoom nedir, Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı özellikleri

Zoom nedir, Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı özellikleri

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

Son dakika... İçişleri'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika... İçişleri'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Sıradaki Haber