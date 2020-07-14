14.07.2020 - 06:59 | | ŞEVKET YAMAN Ankara
‘Sosyal medya’ çıkışı: Uzlaşmamız söz konusu olmaz
CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti’nin TBMM gündemine getirmeyi planladığı, sosyal medya platformlarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifi taslağı ile ilgili bilgi verdi.
ŞEVKET YAMAN Ankara
Kılıçdaroğlu ise AK Parti’nin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerine götürmesi beklenen taslakla ilgili kurmaylarına net talimat verdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Sosyal medyayı kısıtlamayı amaçlayan düzenlemenin gündeme gelme nedeni, Erdoğan’ın ‘dislike’ edilmesidir. Başka bir sebebi yoktur. Gençler özgürce konuşacaklar. Böyle bir sosyal medya düzenlemesinde uzlaşmamız söz konusu olamaz” dediği öğrenildi.
Toplantıda, Ayasofya kararı da değerlendirildi. Bazı MYK üyelerinin söz alarak görüşlerini paylaştığı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün de yurt dışından gelen tepkiler konusunda bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir yorum yapmadığı belirtildi.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.