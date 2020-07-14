‘Sosyal medya’ çıkışı: Uzlaşmamız söz konusu olmaz

Kılıçdaroğlu ise AK Parti’nin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerine götürmesi beklenen taslakla ilgili kurmaylarına net talimat verdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Sosyal medyayı kısıtlamayı amaçlayan düzenlemenin gündeme gelme nedeni, Erdoğan’ın ‘dislike’ edilmesidir. Başka bir sebebi yoktur. Gençler özgürce konuşacaklar. Böyle bir sosyal medya düzenlemesinde uzlaşmamız söz konusu olamaz” dediği öğrenildi.

Toplantıda, Ayasofya kararı da değerlendirildi. Bazı MYK üyelerinin söz alarak görüşlerini paylaştığı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün de yurt dışından gelen tepkiler konusunda bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir yorum yapmadığı belirtildi.