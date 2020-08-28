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HaberlerSiyaset Haberleri Sözcü Kalın: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz
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28.08.2020 - 22:05 |

Sözcü Kalın: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz” dedi.

Sözcü Kalın: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz'” ifadelerine yer verdi.

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