28.08.2020 - 22:05 |
Sözcü Kalın: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz'” ifadelerine yer verdi.
Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 28, 2020
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi “Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz”.
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