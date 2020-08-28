MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB açıkladı! Yunanistan tacizini Türk jetleri engelledi
ABONE OL
28.08.2020 - 21:01 | | AA

Son dakika... MSB açıkladı! Yunanistan tacizini Türk jetleri engelledi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! MSB bu fotoğraflarla duyurdu: Doğu Akdeniz'de son 48 saat içinde...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Azılı Türkiye düşmanı bu kez Yunan adasında ortaya çıktı!
Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Bakanı Koca: Sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz

Bakanı Koca: Sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz

Sıradaki Haber