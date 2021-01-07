SP liderinden Sağlar’a tepki: İktidara en büyük desteği veriyorlar

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında iktidarın, lafla gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu. Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ortalıkta hiç fol yok, yumurta yokken bir kişi kalkıyor, ‘Ben başörtülü hakimden adalet beklemem’ diyebiliyor. Ne demek? Tam tersi. Aslında kendi inancından dolayı birtakım sıkıntılara uğramış bir hanımefendi, karşısına gelen insanlara nasıl davranacağını başkasından daha iyi bilir. Bu iddialarda bulunanlar şunu bilsinler, bugünkü iktidara en büyük desteği bu tavırlarıyla veriyorlar.” Devleti yönetirken adalet ve liyakatin önde tutulması gerektiğini, aksi tutumun kaosa neden olacağını belirten Karamollaoğlu, atamalarda liyakat ve ehliyete önem verilmesini, “yandaş tayininden” vazgeçilmesini istedi.