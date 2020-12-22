‘Tarihten ders çıkartıyoruz’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş’i ziyaretine ilişkin gelen tepkilere, “Seval Hanım’ın bize açtığı telefon kıymetliydi. Ben de ona bir teşekkür ziyareti yaptım” dedi. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı. CHP, Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki taciz iddiasının ardından ön soruşturma başlatmıştı. Konya İl Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin, “Mağdur ve mağdurun arkadaşlarıyla görüşüldüğü, bu konuda bir rapor hazırlandığı, bir iki gün içerisinde kamuoyuna bilgi verileceği” ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun Seval Türkeş’i ziyaretine ilişkin gelen eleştiriler de MYK’da konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu şu değerlendirmelerde bulundu: “Toplumsal barışa, toplumsal uzlaşıya katkı verecek adımlar atmamız lazım. Burada bir husumete gerek yok. Seval Hanım, Çakıcı’ya karşı Bahçeli’nin tutumuna katılmadığını söyledi. Ben de ona karşı bir ziyaret planlamıştım, ilk İstanbul’a gittiğimde giderim diye. Buradan kötü manalar çıkarmak doğru değil. ‘Maraş katliamının sorumlusu Seval Türkeş’ diyecek halimiz yok. Mafyanın tehdidine karşı bizi desteklemiş birisi. Bizim geçmişten husumet değil, ders çıkarmamız lazım. Maraş’ın acısı benim içimi yaktığı kadar kimsenin içini yakamaz. Beni eleştirenlerin içi benim kadar yanmıyordur Maraş konusunda. Biz tarihten husumet değil, tarihten ders çıkarılmasına katkı sağlıyoruz. Mafya liderleri siyasileri tehdit ediyor. Burada Seval Hanım’ın bize açtığı o telefon kıymetliydi. Ben de ona bir teşekkür ziyareti yaptım. Seval Hanım mafyanın yanında değil, bizim yanımızda duruyor, bu kıymetli bir şey.”

Adaylık esprisi

MYK’da yapılan sunumlarda partiye gelen telefonlar, maillere de yer verildi. MYK’da yapılan sunumda, “Cumhurbaşkanı adayı bir an önce belirlenip kamuoyuna açıklansın” şeklinde bir ileti geldiği belirtildi. Kılıçdaroğlu da, “Yarın sabah duyuruyoruz” şeklinde espri yaptı. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ de MYK’da konuşuldu. CHP Genel Başkanı’nın, “Kendilerine güvenseler bu nüfuzlu kişilerle ilgili tedbirlerden kaçınmazlar. Niye yapmıyorsunuz” dediği öğrenildi.

Öztrak: Kutuplaşmayı bitirmeye kararlıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

- TALİMATLA SEÇİLDİ: Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımayan alt mahkemelerin bulunduğu adliyenin başsavcısı, şimdi AYM’ye ışınlanıyor. Ülkemizde hukuka ve demokrasiye ağır hasarlar veren birçok iddianamenin müellifi, Yargıtay’da daha koltuğuna oturmadan, yargıçlar tarafından, Yargıtay kontenjanından, AYM’ye kim bilir nerelerden gelen talimatla ilk sıradan aday seçildi.

- VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN: Gaziantep’te 11 yurttaşımızın hayatına mal olan facia milletimizin yüreğini parçalarken, beylerin saraylarında, vur patlasın çal oynasın konuk ağırlama görüntüleri ortaya çıkıyor. Bir de o görüntülere bakınca insan ‘acaba aşılar milletten önce, saray sosyetesine mi yapıldı?’ diye düşünmeden de edemiyor.

- İNSANİ BİR ZİYARET: (Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e ziyaret) Kahramanmaraş katliamının acısını, üzüntüsünü başta Genel Başkanımız tüm CHP’liler kalbinde taşır. Sayın Genel Başkanımız insani bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sayın Genel Başkanımız bu topraklarda ayrışmayı, kutuplaşmayı, kavgayı bitirmeye kararlıdır.

- UFUKTA SEÇİM VAR: (Osman Öcalan ile yapılan röportaj)Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var. Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Acaba Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir?