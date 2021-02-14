TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.