14.02.2021 - 11:51 |
TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK tarafından öldürülmesinin ardından terör örgütünü ve onun tüm destekçilerini lanetledi.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiden uyuşturucu çıktı!Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.