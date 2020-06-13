Topuz’a hapis kararını eleştiren ABD’ye Ankara’dan sert tepki: Yargı bağımsızlığına saygı duyun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “ABD, Türk mahkemelerinin verdiği karara saygı duymalı” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter’dan “Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “ABD’li muhataplarımız, derin hayal kırıklığı yaşatan bir dava arayışındaysa, onlara FETÖ’nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve sözde delillerle yürütülen Hakan Atilla yargılamasına bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, verdiği kararlarla herhangi bir ülkeyi ikna etmek durumunda değildir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da yazılı açıklama yaparak 15 Temmuz akabinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil, ABD’de bulunan FETÖ üyelerine ilişkin iade taleplerine olumlu yanıt alınamadığına dikkat çekti.

Aksoy, “Bu da ABD’nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. ABD’nin FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz. Ülkemiz, anayasal düzenimize ve milli birliğimize kasteden FETÖ terör örgütüyle mücadelesini evrensel hukuk ilkeleri temelinde kararlılıkla sürdürecektir. ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye’deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu gören müttefiklerimizin konu Türkiye olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür” dedi.