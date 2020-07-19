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19.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘TSK saldırılara en sert şekilde karşılık verecek’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib halkına dağıtılan bildiride, “Bölgede barış ve huzur için mücadele eden Türk askeri sizlerin kardeşidir. TSK’ya yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık verilecektir” denildi.

‘TSK saldırılara en sert şekilde karşılık verecek’

Türk-Rus 21. ortak devriyesine yapılan saldırının ardından, gerilimin aralıklarla tırmandığı İdlib’de TSK, İdlib’deki halka cuma namazı sonrası bildiri dağıttı.

Arapça ve Türkçe olarak iki dilde yazılan bildiride, “TSK, sizlerin huzuru ve emniyeti için bölgede bulunmaktadır. Geçtiğimiz 5 Haziran mübarek cuma günü, İdlib kırsalında bir askerimiz maalesef şehit edildi ve iki askerimiz yaralandı. Bölgede barış ve huzur için mücadele eden Türk askeri sizlerin kardeşidir. Sizlerden istediğimiz TSK’ya yardımcı olmanız ve hainlere asla fırsat vermemenizdir. TSK’ya yapılacak benzer saldırılara en sert şekilde karşılık verilecektir. Barış, huzur ve bereket dolu günleri birlikte inşa edeceğiz, inşallah” denildi. Benzer bildiriler TSK tarafından daha önce de halka dağıtılmıştı. 

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