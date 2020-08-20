‘Türkiye göç mağdurlarına eşsiz yardımlar sağladı’

“Daha İyi Bir Yaşam Arayışında İnsan Hareketliliği: Zorluklar, Fırsatlar ve Çözümler” konulu panelde konuşan Şentop, “Dünya nimetleri ayrıcalıklı bir zümrenin malı değil, yeryüzündeki tüm milletlerin hakkıdır ve vicdan sahibi olan herkes bu hakkı gözetmekle yükümlüdür. Ancak, bazı ülkeler göç meselesine sadece güvenlik ve çıkar penceresinden bakarak olayın insani ve vicdani boyutunu görmezden gelmektedir. Bu durum ise maalesef toplum içinde yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı gibi sorunları körüklemektedir” dedi.

‘Dikenli teller çektiler’

Türkiye’nin 4 milyona yakın Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını anlatan Şentop, “Türkiye, bu insanların barınmadan beslenmeye, eğitimden sağlığa her türlü ihtiyacıyla kendi vatandaşlarımızdan ayırmaksızın yakından ilgilenmektedir. Fakat ne yazık ki bu insanlık krizinde uluslararası kamuoyu yeterli seviyede dayanışma sergileyememiştir. Bazı Avrupa ülkeleri sürekli öne çıkardıkları değerleriyle çelişme ve taraf oldukları uluslararası sözleşmeleri ihlal etme pahasına, Suriyelilere kapılarını kapamışlar, sınırlara dikenli teller çekmişlerdir. Ekonomik refahları ile övünen bu ülkeler, göç etmek zorunda kalan insanlara sırtını dönerken, Türkiye ayrımcılık yapmaksızın her türlü din, dil ve etnik kökenden insanı kucakladı. Türkiye’nin göç mağdurlarına sağladığı eşsiz yardımlara bakarak ülkem adına iftihar ettiğimi bir kez vurgulamak isterim” diye konuştu.