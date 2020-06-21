Vodafone Arena’ya saldıranlar yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nda 10 Aralık 2016 tarihinde 36’sı emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu terör saldırısının talimatını veren teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



O kadın da yakalandı



Polis, saldırı talimatının Tolhildan kod adlı terörist tarafından verildiğini, saldırıda kullanılan silahların Diyarbakır’dan İstanbul’a kurbanlık ve soğan yüklü kamyonda getirildiğini tespit etti. Tutuklananlar arasında, saldırıdan önce olay yerinde keşif yapan ve bomba yüklü aracın arkasında otururken görüntüsü ortaya çıkan kadın teröristin de olduğu öğrenildi.



Operasyonda teröristlerin tarlaya ve ahıra gömdükleri yüklü sayıda mühimmat ele geçirildi. Yüzlerce kilo patlayıcı, 100 LPG yedi, çok sayıda el bombaları, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve 77 bin 940 TL para ele geçirildi.



Vodafone saldırısında kullanılan mühimmat ile Vezneciler, Sultanbeyli Polis Merkezi, Ankara Merasim Sokak, Antalya’da Ticaret ve Sanayi Odası, Kayseri’deki askeri servis aracına yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan mühimmatların cinslerinin benzer oldukları tespit edildi.