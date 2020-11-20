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20.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Yanan tarihi camide inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında büyük zarar gören Tarihi Vaniköy Camii’nde incelemede bulundu.

Yanan tarihi camide inceleme

 

Eyüp Sultan Mezarlığı’nda gazeteci, yazar Ahmet Kekeç ile yazar Şule Yüksel Şenler’in kabirlerini ziyaretinin ardından  Vaniköy’e gelen Erdoğan, 15 Kasım’da çıkan yangında büyük tahribata uğrayan, tarihi Vaniköy Camii’nde incelemelerde bulundu. Tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan camideki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Kekeç’in mezarına ziyaret

Yanan tarihi camide inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta vefat eden gazeteci, yazar Ahmet Kekeç ile geçen yıl yaşamını yitiren yazar Şule Yüksel Şenler’in mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan’a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Erdoğan, Kekeç ve Şenler’in  mezarları başında dua etti, mezarlara su döktü.

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