Yeni Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti

Erdoğan, mayıs ayında seçilen Yiğit’i ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmelerde korona tedbirleri kapsamında mesafenin korunduğu gözlendi. Erdoğan önceki gün de yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı ilk kez Külliye’de kabul etmişti.