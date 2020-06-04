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04.06.2020 - 07:00 |

Yeni Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti.

Yeni Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti

Erdoğan, mayıs ayında seçilen Yiğit’i ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmelerde korona tedbirleri kapsamında mesafenin korunduğu gözlendi. Erdoğan önceki gün de yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı ilk kez Külliye’de kabul etmişti.

Yeni Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti

 

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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