04.06.2020 - 07:00 |
Yeni Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti.
Erdoğan, mayıs ayında seçilen Yiğit’i ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmelerde korona tedbirleri kapsamında mesafenin korunduğu gözlendi. Erdoğan önceki gün de yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı ilk kez Külliye’de kabul etmişti.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."