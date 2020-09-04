Yıldırım ve eşinin testi pozitif çıktı

Yıldırım, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “vücut kırgınlığı nedeniyle” dün sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduklarını belirtti.

Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirten Yıldırım, “Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM (temizlik, maske, mesafe) kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Erdoğan, “Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Pek çok siyasi daha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini iletti:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Önceki TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım ve değerli eşi Semiha hanımefendiye acil şifa diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ile telefonda görüşerek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sayın Binali Yıldırım Beyefendi’nin Koronavirüs’e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın şu an durumları iyi ve kendilerini evde tedavi için hastanemizden uğurladık.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Binali Yıldırım’a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım’a geçmiş olsun.