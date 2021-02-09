Toplantının ardından e-devlet üzerinden istifasını gerçekleştiren İnce, hafta içinde istifasını yazılı olarak da genel merkeze göndereceğini bildirdi. Ankara’daki ofisinin önünde basın toplantısı düzenleyen İnce’nin açıklamaları ve sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

İLKELERDEN UZAKLAŞTI: Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar toplumu kucaklayamaz. Atatürk’ün isminin ve izinin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP’li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmakta. Kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP’dir. Atatürk’ün kurduğu CHP, kendi değerlerinden, köklerinden, ilkelerinden uzaklaşmıştır. İdeolojik savrulmalar yaşamaktadır. Partinin yöneticileriyle, seçmeni, tabanı, üyeleri arasında derin bir uçurum oluşmuştur.

BİR TABELA VAR SADECE: Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 1979 senesinde ara seçimlerde duvara, ‘CHP Karaoğlan Ecevit’ yazan birisi olarak henüz bıyıklarım terlememişti. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, ‘ömrüm CHP zihniyeti ile mücadele etmekle geçti’ diyenlerle kol kola girmişler. Ortada ilke, değer, duruş, liyakat, emeğe saygı yoktur. Atatürk’ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. ABD’den demokrasi dilenenlerle, Atatürk’e, ‘kefere’ diyenleri yönetici yapanlarla, Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Ben askeri değilim, yoldaşıyım’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP’yi yönetenlerle, 50 yıl CHP’ye küfredip bugün sahte CHP’li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP’de yönetici olanlarla, FETÖ’cüleri, Soros’cuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Ne işimiz var Libya’da’ deyip Mavi Vatanı kavrayamanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım etti’ diyenlerle yolumu ayırıyorum.

GRUP İDDİASI: CHP’den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi’ne katılmışlardır. Şu anda partinin adını kurmadan İYİ Parti’den sonra gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç. Bu yaz ortasında 60 ilde örgütleniriz.

‘Cumhur İttifakı ile işimiz olmaz’

“Biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz. Milleti sandığa koşa koşa getireceğiz. Bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla işimiz olmayacak tek bir yer var, o da Cumhur İttifakı’dır. ‘Allah kahretsin başka verecek yer yok onun için gidip CHP’ye oy veriyoruz’ diyen insanlara bir seçenek sunuyoruz.