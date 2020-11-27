Yurt içinde 320 terörist kaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, yüzde 16’lık artış göstererek, 89 milyar 427 milyon TL’ye ulaşan Bakanlığı’nın 2021 bütçe sunumunu gerçekleştiren Soylu, şu bilgileri verdi:



29 BİN BEKÇİ GÖREVDE: İç güvenlik kolluk birimlerimizde 2016 sonundan bugüne personel sayımız yüzde 25,5 oranında artmıştır. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde 29 bin 185 bekçimiz görev başında, kalan 695 arkadaşımızın alım süreci devam ediyor.



SURİYE SINIRINA 832 KM DUVAR: 911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış, 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır. 560 kilometrelik İran sınırımızda ise 145 kilometrelik kısımda çalışmalar tamamlandı.

151 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI: Son iki dönemde 151 belediye başkanterör iltisakı sebebiyle görevden alınmıştır. Bu kişilerden, 73’ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış, diğerlerinin ise adli süreçleri devam etmektedir.



TÜNELİN UCUNA YAKLAŞTIK: Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır. Bu yıl toplam 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurt içi terörist sayısı 2016’daki 2 bin 780 bandından şu an için 320’ye düşmüştür. Hedefimiz, yıl tamamlanmadan bu sayıyı 300’ün altına çekebilmektir. 320 tarihin en düşük seviyesidir. Bu yıl iç güvenlik operasyonlarında 25 güvenlik görevlimiz ve terör örgütü saldırılarında 28 sivil vatandaşımız şehadet şerbeti içmiş, 103 personelimiz de gazi olmuştur.



96 BİN TUTUKLAMA: FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alınmış, 96 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu 25 bin 655’tir.



Komisyonda gerginlik



Görüşmelerde HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin, metal işçilerinin sendikalı olduğu için iki gündür polisten dayak yediğini ileri sürmesi üzerine gerginlik yaşandı. Çepni’nin sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler yükselirken, Bakan Soylu, “Onlar (işçiler) terörist değil ama senin arkadaşların terörist” diye yanıt verdi.