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08.10.2020 - 15:53 | | İHA

4 bin yıllık tarihi geçmişi olan Büklükale'de inceleme

Selçuklu ve Osmanlı dönemine tanıklık eden Büklükale'deki kazı çalışmalarını inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, binlerce yıllık tarihi eserlerin yeni yapılacak müzede sergileneceğini söyledi.

4 bin yıllık tarihi geçmişi olan Büklükale'de inceleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesi Büklükale mevkiinde bulunan kazı alanında incelemelerde bulundu. Büklükale mevkiinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Büklükale Kazı Başkanı Dr. Kimiyoshi Matsumura ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Sezer, "Karakeçili ilçemiz Büklükale mevkiinde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan eserler, koruma ve tanıtım amaçlı olarak bölgemize yapılacak 3 boyutlu müzemizde de sergilenecek. Çeşnigir'i ziyarete gelenler, Büklükale ve burada çıkarılan tarihi eserlerin prototiplerinin sergileneceği sanal gerçeklikle desteklenmiş alanı da gezebilecek” dedi.
Büklükale, 4 bin yıllık tarihinde önce İskitler’de büyük bir şehir olarak, daha sonra Hititler, Helenistik dönem ve Selçukluların ardından Osmanlı döneminde tarihe tanıklık etmiştir. Her katmanda ayrı bir tarih ve medeniyeti yaşatmaktadır. Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına Karakeçili'deki Büklükale mevkiinde sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan eserler halen, Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

4 bin yıllık tarihi geçmişi olan Büklükalede inceleme

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