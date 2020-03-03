8 Mart'ta Ayasofya'da kadın öyküleri

Sultanahmet’in en yeni oteli Hagia Sofia Mansions Curio Collection by Hilton, Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı kadın öyküleri okuma etkinliğine edebiyat tutkunu tüm kadınları davet ediyor. 6 Mart Cuma günü saat 16.00’da, tarihi Yeşil Ev’de gerçekleşecek olan öykü okuma etkinliğinde Yazar Şebnem İşigüzel, Gamze Arslan, Gül Ersoy, Mevsim Yenice, eleştirmen yazar Ayşegül Sönmez, tiyatro ve dizi oyuncusu Eylem Yıldız, o güne özel sürpriz konuklar kadın öyküleri okumak üzere buluşacak.

Kadın sanatçıların tercihlerine göre kendilerine ya da sevdikleri kadın yazarlara ait öyküleri okuyacakları Dünya Kadınlar Günü etkinliği, edebiyatın tam kalbinde, kadınların bakış açılarını ve hayatlarını konu ettikleri öykülerle geçecek. Günün bir diğer önemli özelliği de Yeşil Ev gibi tarihi bir konakta yapılacak olması…

Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleşecek etkinliğe katılmak isteyenler sanatatak@gmail.com adresine okumak istediği öykünün ve yazarının adını belirterek mail atabilir; güne özel hazırlanacak pod cast'te seslendirdiği öyküyle yer alma fırsatını elde edebilirler.