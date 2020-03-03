MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri 8 Mart'ta Ayasofya'da kadın öyküleri
ABONE OL
03.03.2020 - 10:04 |

8 Mart'ta Ayasofya'da kadın öyküleri

Hagia Sofia Mansions Curio Collection by Hilton, Dünya Kadınlar Günü’nü kadın öykülerinin okunacağı özel bir çay saati etkinliğiyle kutluyor. 6 Mart Cuma günü, tarihi Yeşil Ev’de bir araya gelecek olan yazar, oyuncu ve eleştirmenlerden oluşan kadın sanatçılar, kadınların bakış açılarını, hayatlarını konu alan en sevdikleri öyküleri katılımcılara okuyacak.

8 Mart'ta Ayasofya'da kadın öyküleri

Sultanahmet’in en yeni oteli Hagia Sofia Mansions Curio Collection by Hilton, Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı kadın öyküleri okuma etkinliğine edebiyat tutkunu tüm kadınları davet ediyor. 6 Mart Cuma günü saat 16.00’da, tarihi Yeşil Ev’de gerçekleşecek olan öykü okuma etkinliğinde Yazar Şebnem İşigüzel, Gamze Arslan, Gül Ersoy, Mevsim Yenice, eleştirmen yazar Ayşegül Sönmez, tiyatro ve dizi oyuncusu Eylem Yıldız, o güne özel sürpriz konuklar kadın öyküleri okumak üzere buluşacak.

Kadın sanatçıların tercihlerine göre kendilerine ya da sevdikleri kadın yazarlara ait öyküleri okuyacakları Dünya Kadınlar Günü etkinliği, edebiyatın tam kalbinde, kadınların bakış açılarını ve hayatlarını konu ettikleri öykülerle geçecek. Günün bir diğer önemli özelliği de Yeşil Ev gibi tarihi bir konakta yapılacak olması…

Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleşecek etkinliğe katılmak isteyenler sanatatak@gmail.com  adresine okumak istediği öykünün ve yazarının adını belirterek mail atabilir; güne özel hazırlanacak pod cast'te seslendirdiği öyküyle yer alma fırsatını elde edebilirler.

8 Martta Ayasofyada kadın öyküleri

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 haftadır kızından haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu!

1 haftadır kızından haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu!

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber