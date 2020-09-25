Aizanoi Antik Kenti Kütahya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Aizanoi Antik kenti üzerindeki ilk yerleşim izlerinin M.Ö. 3 bin yıllarına kadar uzandığı bilinmektedir. Antik kent tarihi süreç içinde pek çok değerli uygarlığın hakimiyetine girmiştir. Bu uygarlıklar sırası ile Bergama, Bithynia ve Roma İmparatorluğudur. Roma döneminde şarap, yün ve tahıl üretimi ile bir hayli zenginleşen şehir M.Ö.1. yüzyılda kentleşme sürecine girmiştir.



Aizanoi Antik Kenti Kütahya İlinde Nerede?



Aizanoi Antik Kenti, Kütahya ilinin Çavdarhisar ilçesinde yer almaktadır. Özel araç ile antik kente gelmeyi düşünenler yaklaşık olarak 45 dakikada ulaşım sağlayabilirler. Aizanoi, Kütahya şehir merkezine 58 kilometre mesafededir. Kentin ismi, Zeus'un kızı su perisi Erato ile Arkadya ulularından Kral Arkas'ın

oğlundan gelmektedir.



Aizanoi Antik Kenti Giriş Ücreti



Aizanoi Antik Kenti giriş ücreti 7-TL'dir. Bununla birlikte antik kentte müzekartın geçerli olup olmadığı merak edilmektedir. Müzekart geçerlidir. Müzekart satışı ve geçici müzekart imkanı bulunmaktadır. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilmektedir. Antik kenti ziyaret etmeyi düşünenler için ziyaret saatleri; yaz döneminde 08.45-19.00 arasında, kış döneminde ise 08.45-17.30 saatleri arasındadır.



Aizanoi Antik Kenti Tarihçesi



Roma dönemine ait tapınağın civarında yapılan kazı çalışmalarında ilk Tunç Çağı'na dair yerleşim tabakaları ortaya çıkmıştır. İlk kazılar 1926, ikinci dönem kazı çalışmaları ise 1970 yıllarında başlamıştır. Antik kent, Koca Çay'ın iki yakasında konumlanmıştır. Erken Bizans döneminde piskoposluk merkezi olarak Aizanoi Antik Kenti diğer şehirler arasında ön plana çıkmıştır. Orta Çağ'da ise hisar olarak kullanılmıştır. Selçuklular devrinde Çavdar tatarlarının hakimiyeti altına giren coğrafyanın ismi Çavdarhisar olarak bu iki dönemin birleşmesi ile meydana gelmiştir.



Aizanoi Antik Kenti Özellikleri



Aizanoi Antik Kenti, sanatsal ve kültürel özellikleri ile ikinci Efes olarak anılmaktadır. Antik kentte dünyanın en iyi korunan Zeus Tapınağı, dünyanın ilk örneklerinden Stadyum-Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa yapısı yer almaktadır. Bunların dışında şehirde pek çok değerli tarihi eser mevcuttur. Nekropoller, olimpiyat şeref tribün abidesi, dört adet köprü, Meter Steunne alanı ve tüneli diğer ilgi çeken yapı ve alanlardır.