MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Bağdat Havalimanı 4 ay sonra uçuşlara açıldı
ABONE OL
23.07.2020 - 13:37 |

Bağdat Havalimanı 4 ay sonra uçuşlara açıldı

Irak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı kalan Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt içi ve yurt dışı uçuşlar yapıldı.

Bağdat Havalimanı 4 ay sonra uçuşlara açıldı

Irak Sivil Havacılık Kurumu Basın Sorumlusu Cihad Divan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Kurumunun tavsiye ve talepleri üzerine kriz masası tarafından havalimanlarının iç ve dış uçuşlara açıldığını belirtti.

 Yolculara havalimanlarında maske ve eldiven takmanın yanı sıra ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini söyleyen Divan, "Bir uçuşla diğeri arasında 3 ila 4 saat zaman var. Bunu da yolcuların sağlığı için gerekli dezenfekte işlemlerini yapmak için uygulayacağız. Uçak içinde de salgına karşı tüm temizlik işlemleri sürecek." dedi.

Bağdat'tan ilk yurt dışı seferler Dubai, Kiev, Beyrut ve Kahire'ye gerçekleştirildi. Covid-19 salgını nedeniyle Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlar 16 Mart'ta askıya alınmıştı. Irak'ta başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye kentlerinde havalimanları bulunuyor.

Bağdat Havalimanı 4 ay sonra uçuşlara açıldı

Gizlice izlediği hayaline kavuştu! Mutluluğu yüzünden okunduAntalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs testleriyle ilgili açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs testleriyle ilgili açıklama

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü! Verdiği cevap tepki çekti

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü! Verdiği cevap tepki çekti

Sıradaki Haber