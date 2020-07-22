Balıkesir'in Neyi Meşhur? En Meşhur Balıkesir Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Balıkesir'de Ne Yenir)

Türkiye her ili farklı lezzetleri açık olan bazı illeri Gurme Şehir olarak seçilen ülkelerden bir tanesidir. Coğrafi konumu, farklı bitkilerin yetişmesi, farklı yaşam kültürleri ve tarihi dokusu Türkiye'nin yemek konusundaki çeşitliliğini besler. Her il için meşhur olan yemekler vardır. Balıkesir için ise meşhur olan yemekler kişilerin merak ettiği konular arasındadır.

Balıkesir'in Neyi Meşhur?

Hem Ege Bölgesi hem de Marmara Bölgesi'nde bağlantısı olan Balıkesir ekonomik açıdan da Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alır. Tarihi alanları doğal güzellikleri ve bunun yanı sıra yöresel olarak sunduğu lezzetler çok önemlidir. Balıkesir'in neyi meşhur sorusuna ise verilecek birkaç önemli cevap vardır.

Kozak Yaylası: Balıkesir birçok güzelliğinin yanı sıra doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirler arasındadır. 5 milyona yakın ağacın bulunduğu oksijen deposu olma özelliği taşıyan bölgenin en önemli alanlarındandır.

Cunda Adası: Cunda Adası Türkiye'de görülmesi gereken en önemli yerlerden bir tanesi olarak kendine yer bulur. Çarşaf gibi denizi, gelen turistlere huzur veren havası ve renkli köşeleri Cunda Adası'na ziyaretçilere cazip kılan taraflarıdır. Balıkesir'in daha birçok önemli noktası vardır.

Balıkesir'in En Meşhur Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri

Balıkesir deyince akla birçok lezzet gelir. Bu lezzetlerin en bilinenleri...

Höşmerim: Balıkesir deyince akla ilk gelen lezzet höşmerimdir. Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarzlarda yapılan höşmerim en orijinali Balıkesir'de yapılır. Höşmerim 500 yılı aşkın bir süredir Balıkesir'e ait yapılan bir tatlı olarak kendini gösterir. Peynir tatlısı olan höşmerim sarı renktedir. Evliya Çelebi'nin bile seyahatnamesinde adı geçen bir lezzettir. Balıkesir'in Havran ilçesi höşmerim konusunda oldukça iddialıdır.

Balıkesir Kaymaklısı: Balıkesir'in en meşhur tatlıları arasında yer alan Balıkesir kaymaklısı kaymaklı tatlıların en hafifidir. Ağır olmayan bu tatlı oldukça önemli ve güzel bir tatlıdır.

Susurluk Ayranı: Balıkesir ile özdeşleşen bir lezzettir. Susurluk ayranı Balıkesir bölgesinde yetişen ineklerden elde edilen yoğurtlardan elde edilir. Bölgeye ait bol köpüklü ayran üretilir burada içilen ayranın diğer birçok yerde içilen ayrandan ciddi anlamda farkı vardır.