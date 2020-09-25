Çambaşı Yaylası Ordu İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Ülkemizde adı henüz yeni yeni duyulmaya başlamış olan Çambaşı Yaylası, özellikle kar tatilcileri ve doğa sporseverler tarafından tercih edilmektedir. 2010 Yılında hazırlık çalışmalarının yapıldığı yayla aynı zamanda doğal güzellikleri ile tatilcileri cezbediyor.



Çambaşı Yaylası Nerede?



Ordu ilinin Kabadüz ilçesinde yer alan Çambaşı Yaylası, Gümüşdere Köyü’nde yer almaktadır. Ordu’nun merkezine yaklaşık 55 km mesafede yer alan Çambaşı Yaylası aynı zamanda Giresun sınırlarına yakın konumda yer almaktadır.



Çambaşı Yaylası’na Nasıl Gidilir?



Her mevsim sorunsuz olarak ulaşım sağlanabilecek olan Çambaşı Yaylasına ulaşım için otobüs, minibüs veya kendi aracınızı tercih edebilirsiniz. Kendi aracınız ile Çambaşı Yaylasına ulaşmak için Ordu – Kabadüz – Çambaşı yolunu kullanabilir ve kolay şekilde yaylaya erişim sağlayabilirsiniz.



Çambaşı Yaylası Giriş Ücreti



Özellikle kış aylarında ciddi bir turizm merkezi olarak görülen Çambaşı Yaylası’na ülkemizden olduğu kadar farklı ülkelerden gelen tatilcilerde görülmektedir. Çambaşı Yaylası giriş ücreti için herhangi bir para ödemenize gerek bulunmuyor. Ancak kış aylarında kayak keyfi yapmak için farklı ekipmanlara ihtiyacınız gerekmektedir.



Çambaşı Yaylası Özellikleri



İster yaz mevsimi isterseniz de kış mevsiminde ziyaret edebileceğiniz Çambaşı Yaylası, oldukça eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir. Türkiye’nin en geniş ve gelişmiş yaylalarından birisi olma özelliğine sahip olan Çambaşı Yaylası, yaklaşık olarak 100 bin dönüm arazi içerisinde yer almaktadır. Yazın ayrı, kışın ayrı farklı spor müsabakalarına ev sahipliği de yapan Çambaşı Yaylası, günümüzde en kaliteli alt yapılara sahip yaylalar arasında yer alıyor.



Çambaşı Yaylası Hakkında Bilgiler



Ülkemizin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinin sınırlarında bulunan Çambaşı Yaylasının çevresi ve içinde özel çarşı ve Pazar bölgeleri yer alıyor. Son yıllarda yaylaya olan rağbetin giderek artması sebebi ile modern oteller arasında yer alan iki farklı otel de yaylada yer almakta ve tatilcileri burada ağırlamaktadır. Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1900 metre kadar yükseklikte olan Çambaşı Yaylasının ziyaret saatleri (açık günler) için sürekli açık olduğu bilgisi verilmektedir.



Doğa sporlarının profesyonel şekilde yapılabileceği Çambaşı Yaylasında 72 oba yer almaktadır. Çambaşı Yaylasında kayak merkezi oluşturmak ve daha çok tatilcileri buraya çekmek amacı ile çalışmalar ilk olarak 2010 yılında başlanmıştır. Çalışmaların ardından sosyal tesis ve kafeterya gibi alanların hizmete girme yılı 2017 olarak görülmektedir. Temiz havası ve eşsiz doğal güzellikleri ile büyüleyen Çambaşı Yaylasında yazın ailecek piknik yapmak, kışında eğlenceli kar tatili geçirmek mümkündür