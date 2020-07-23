Çamlıca Tepesine Nasıl Gidilir? Toplu Taşıma İle Çamlıca Tepesine Ulaşım

İstanbul'un belirli yerlerinden Çamlıca Tepesine ulaşmak mümkündür. Toplu taşıma araçları veya taksiler ile bu alana gidebilirsiniz.

Çamlıca Tepesine Nasıl Gidilir?

Çamlıca Tepesi Üsküdar'da yer almaktadır. Genel olarak belediye tarafından iletilen yeşil alanlar ve kafeler yer almaktadır. Bunun dışında yemek yiyebileceğiniz veya kahvaltı yapabileceğiniz restoranlarda bulunmaktadır. Üsküdar sınırları içerisinde yer alan Çamlıca tepesine İstanbul'un her yerinden ulaşmak mümkündür. Üsküdar'a geldikten sonra kolaylıkla Çamlıca Tepesine ulaşabilirsiniz.

Çamlıca Tepesine ulaşmak için pek çok otobüs hattı bulunmaktadır. Bu otobüsler Üsküdar'dan kalkıp Altunizade durağından Çamlıca'ya gelmektedir. Avrupa Yakasından gelecek yolcular için ise metrobüs hattı ile Altunizade durağında inip oradan Çamlıca'ya giden otobüs hatlarına binilebilir.

Toplu Taşıma İle Çamlıca Tepesine Ulaşım

İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaşın Çamlıca Tepesini duymamış olması zordur. Tarihi ve doğal güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesine pek çok kişi gitmiş veya gitmek istemektedir. Fakat İstanbul'un yoğunluğu sebebiyle bazı yerlere ulaşım zor olabilir. Fakat İstanbul'un her yerinden Çamlıca Tepesine ulaşmak mümkündür.

Çamlıca Tepesine gitmek isteyen kişilerin Üsküdar üzerinden toplu taşıma ile gitmeleri mümkündür. Anadolu yakasında yaşayan kişiler Üsküdar'a geldikten sonra toplu taşıma yolu ile Çamlıca Tepesine gidilebilir. Bunun için Üsküdar'dan 11A, 11D, 11E, 11F, 11K, 11L, 11ST, 11V, 11ÜS, 320, 9A, 9Ç, 9ÜD ve 9Ş otobüs hatları ile ulaşmak mümkündür. Bu otobüs hatlarına Üsküdar'dan binip Çamlıca durağında inilmesi gerekir. Çamlıca durağından inildikten sonra kısa bir süre yürüyerek Çamlıca Tepesine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Kadıköy ilçesinden de Çamlıca Tepesine ulaşmak mümkündür. Bunun için Kadıköy Rıhtım otobüs hatlarının olduğu yerden 13, 13B, 14, 14D, 14F, 14K ve 14R otobüs hatlarına binmeniz gerekir. Bu otobüsler ile Çamlıca Şehit Onur E. durağında indikten sonra bir üst sokağa geçmeniz gerekir. Burada karşınıza çıkan Çamlıca Turistik Tabelasının yanında 15 dakika yürüyerek Çamlıca Tepesine ulaşabilirsiniz.

Çamlıca Tepesine Ümraniye'den ulaşmak ile mümkündür. Bunun için 13, 9Ç, 9Ü, 9ÜD, 9Ş. 320 VE 522 numaralı hatlara binip Turistik Çamlıca Tesisi durağında inerek ulaşmak da mümkündür.

Avrupa Yakasından Çamlıca Tepesine Ulaşım

Avrupa Yakasında yaşayan kişilerin Çamlıca Tepesine ulaşmaları için metrobüs hattını kullanabilirler. Metrobüs hattı ile Anadolu Yakasında Altunizade durağında inip Üsküdar'dan kalkan otobüslerden herhangi birine binip Çamlıca Tepesine ulaşmaları mümkündür.