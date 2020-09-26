Çatak Kanyonu Kastamonu İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Çatak Kanyonu muhteşem doğası ile gelen ziyaretçileri büyülemektedir. Burada bölgeyi izlemek için cam seyir terası ile şehir ayaklarınızın altındaymış gibi görünür. Muhteşem güzellikleri sebebi ile de turistlerin ilgisini çekmektedir.



Çatak Kanyonu Nerededir?



Çatak Kanyonu ülkemizin Karadeniz Bölgesinde bulunur. Karadeniz bölgesinin Kastamonu iline bağlıdır. Azdavay ilçesinde bulunan bu kanyon şehre yaklaşık olarak 8 km uzaklıkta bulunur. Doğa turizmi açısından oldukça güzel bir yer olan bölge çok fazla turist çekmektedir. Kanyon Çatak Köprüsünden başlar ve İnönü'ye doğru ilerler.



Çatak Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Kanyon şehir merkezine yakın bir mesafede bulunması sebebi ile gidişler oldukça kolaydır. Kanyona araçla gittikten sonra ulaşmak için yaklaşık 1 km'de yürümek gerekmektedir. Muhteşem bir doğa yürüyüşünden sonra cam seyire ulaşılabilir.



Buraya şehir merkezinden gelmeyi düşünüyorsanız İnebolu-Küre yolunu takip etmeniz gerekir. Kanyon yolu oldukça engebelidir. Bu sebeple yola temkinli çıkmakta fayda vardır. Buraya toplu taşıma araçları kullanarak da gelmek mümkündür.



Çatak Kanyonu Nedir?



Çatak Kanyonu nehirlerin ve akarsuların vadileri oyması ile meydana gelmiştir. Ülkemizde toplamda 22 adet kanyon bulunmaktadır. Çatak Kanyonu da bunlar arasında yer alır.



Çatak Kanyonu Azdavay ilçesinde bulunur. Kanyonda bulunan cam teras Azdavay Belediyesi tarafından 2017 tarihinde ziyaretçilere açılmıştır.



Çatak Kanyonu Özellikleri



Çatak Kanyonu dünyada bulunan 4. büyük kanyon olma özelliğine sahiptir. Toplam uzunluğunu yaklaşık olarak 6 km civarındadır. Bu kanyon yüksekliği bazı yerlerde 900 metreye kadar çıkmaktadır. Cam seyir terasın bulunduğu kısım ise yaklaşık olarak 500 metre civarındadır. Cam seyir terasının kapasitesi ise 250 kişidir.



Cam terasın 15-16 metre kadarı kanyonun boşluk kısmına doğrudur. Terasın genişliği 10 metre boyu ise 33 metredir. Bu teras 60 bin ton ağırlık taşıyabilecek şekilde yapılmıştır. Kanyon çevresinde pek çok yabani hayvan da bulunur. Cam terastan Devrekani Çayı da izlenebilmektedir. Çatak Kanyonunun en güzel özelliklerinden biri ise engelli vatandaşlarımızın için burada ayrı bir yürüyüş alanının olmasıdır.



Çatak Kanyonu Giriş Ücreti



Cam teras ilk yapıldığı zamanlar herhangi bir ücret alınmıyordu. Ancak günümüzde cam terasa girişlerde 4,5 TL ücret ödenmektedir. İndirimli kişi fiyatı ise 2,5 TL'dir.



Çatak Kanyonu Ziyaret Saatleri



Çatak Kanyonu içerisinde bulunan cam teras 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

