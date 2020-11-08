MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Datça'da kasım ayında deniz keyfi
ABONE OL
08.11.2020 - 13:04 | | DHA

Datça'da kasım ayında deniz keyfi

Muğla'nın Datça ilçesinde, kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. İlçe merkezindeki Hastanealtı Plajı, denize girmek isteyenlerle dolup taştı.

Datça'da kasım ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, 7'den 77'ye yaşlısı genci onlarca kişi denize girerek, yazdan kalma havanın keyfini çıkardı. Datça'da yaşayan emekli diş teknisyeni Emel Gökhan (52), kasım ayının ilk yarısında ilçe sakinlerinin, 'sarıca yaz' olarak adlandırdıkları günlerin yaşandığını söyledi. Gökhan, "Ekim ayı sonu ve kasım ayının ilk günlerinde soğuk olan havalar şu an çok güzel, çok rahat denize girilebiliyor. Deniz suyu yaz aylarını aratmıyor. Datça'da yaşamaktan mutluyum" dedi.

Datça'ya 3 yıl önce yerleştiğini söyleyen İstanbullu emekli bankacı Serap Kulalar (55), "Her yıl bu günlerde denize girme şansı oluyor. Datça'ya hayranım. İyi ki buraya yerleşmişim" diye konuştu.

Datçada kasım ayında deniz keyfi

Yanında oturup taciz etti, telefonunu çaldıŞişli'de yanına oturarak tacizde bulunduğu kadının cep telefonunu çalarak kaçtığı iddia edilen kişiyi vatandaşlar kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli bir hafta sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? Köprüde çift yönlü trafik saat kaçta başlayacak?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? Köprüde çift yönlü trafik saat kaçta başlayacak?

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Sıradaki Haber