DoÄŸa ve tarih tutkunlarÄ±nÄ±n rotasÄ± Frig Vadisi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ncaAfyonkarahisar'Ä±n Ä°hsaniye ilÃ§esindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda uygulanacak "Emre GÃ¶lÃ¼ Ã‡evre ve Frig Medeniyet BahÃ§esi" projesi ile doÄŸal gÃ¼zellikler ve tarihsel birikim turizmle buluÅŸturulacak.
Afyonkarahisar Valisi GÃ¶kmen Ã‡iÃ§ek, AA muhabirine, ilde turizmin canlanmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak durumunda olduklarÄ±nÄ± belirterek, Afyonkarahisar'Ä±n deÄŸerli tarihi eserlere sahip olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
KÃ¼tahya, EskiÅŸehir ve Afyonkarahisar sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan Frigya Vadisi'nin, tarihsel Ã¶neminin yanÄ± sÄ±ra doÄŸal gÃ¼zellikleri de barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Ã‡iÃ§ek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu medeniyetin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Afyonkarahisar sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde. Bu alanda 25 kilometreye bir eser, 30 kilometreye ayrÄ± bir eser, 40 kilometreye ayrÄ± bir eser yapmaya kalktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hepsinde bir ÅŸeyin eksik olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Bununla ilgili sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, il ve ilÃ§e belediyeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. Biz, bu yeri Ã¶nce tÃ¼m alanlarÄ±yla beraber canlandÄ±racaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'de tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. DÃ¼nyaya bunun tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. OrayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±ktan sonra bir baÅŸka alana geÃ§eceÄŸiz."
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