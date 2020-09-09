DoÄŸa ve tarih tutkunlarÄ±nÄ±n rotasÄ± Frig Vadisi

Afyonkarahisar Valisi GÃ¶kmen Ã‡iÃ§ek, AA muhabirine, ilde turizmin canlanmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak durumunda olduklarÄ±nÄ± belirterek, Afyonkarahisar'Ä±n deÄŸerli tarihi eserlere sahip olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

KÃ¼tahya, EskiÅŸehir ve Afyonkarahisar sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan Frigya Vadisi'nin, tarihsel Ã¶neminin yanÄ± sÄ±ra doÄŸal gÃ¼zellikleri de barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Ã‡iÃ§ek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu medeniyetin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Afyonkarahisar sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde. Bu alanda 25 kilometreye bir eser, 30 kilometreye ayrÄ± bir eser, 40 kilometreye ayrÄ± bir eser yapmaya kalktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hepsinde bir ÅŸeyin eksik olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Bununla ilgili sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, il ve ilÃ§e belediyeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. Biz, bu yeri Ã¶nce tÃ¼m alanlarÄ±yla beraber canlandÄ±racaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'de tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. DÃ¼nyaya bunun tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. OrayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±ktan sonra bir baÅŸka alana geÃ§eceÄŸiz."

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