Gine Hakkında Bilgiler; Gine Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Gine bayrağı, üç dikey şeritten oluşur. Sol taraftaki şerit kırmızı, ortadaki altın sarısı, sağdaki ise yeşildir. Kırmızı renk, ülkenin bağımsızlığı için verilen mücadele ve kanı temsil eder. Sarı renk ise güneş, yer altı madenlerin zenginliği ve bereketli toprakların işaretçisidir. Bayrağın sağ kısmında kalan yeşil renk, Gine halkının ülkenin ekonomisini geliştirmek için verdikleri mücadele ve dayanışma anlamına gelir.



Gine Nerededir?



Gine veya resmi ismiyle Gine Cumhuriyeti, Afrika Kıtasının batı bölümünde yer alan ülkedir. Ülkenin güneybatı kısmında Fildişi Sahili, kuzeybatı kısmında Mali, kuzeydoğu tarafında ise Senegal bulunuyor. Gine Cumhuriyeti doğu kısmında ise Atlas Okyanus'u bulunuyor.



Gine Nüfusu Ne Kadar?



Gine ülkesinin 2020 nüfusu, worldometers.info sitesinin tahmini verilerine göre 12.700.707 kişidir. Dünya nüfus sıralamasında 78. basamakta yer alan ülkede, genç insan sayısı yüksektir. Verilere göre Gine Cumhuriyeti devletinin 0-26 yaş nüfusu %50'nin üzerindedir.



Gine'nin Başkenti Neresidir?



33 farklı bölge ile 1 özelden alandan meydana gelen Gine Cumhuriyeti, başkanlık sistemi cumhuriyet ile yönetiliyor. Gine'nin başkenti, ülkenin aynı zamandan en gelişmiş şehri olan Conakry'dir. Boke, Boffa ve Beyla ülkenin bazı bölgeleri içerisinde bulunur.



Gine'nin Para Birimi Nedir?



Gine Cumhuriyeti resmi para birimi, Gine Frangı'dır. Gine Merkez Bankası tarafından basılarak dağıtıma çıkartılır. 1 Gine Frangı, 0,00071 Türk Lirasına eşdeğerdir. Gine Frangı, dünyanın en değersiz 10 parası içerisinde yer alır.



Gine'nin Resmi Dili Nedir?



Gine uzun yıllar Fransız sömürgesi olarak kaldığından, günümüzdeki resmi dili Fransızcadır. Resmi dil Fransızca olmasın karşın, ülkedeki nüfusun %20'si tarafından konuşulur.



Ülkede Fransızca dilini insanların büyük bölümü konuşabilmektedir ancak temelde Fransızca ana dil değildir. Ülkede etnik gurupların büyük bölümü tarafından kabul edilen ve konuşulan dil, Fulanice'dir. Bu dilin haricinde ülkede yaklaşık olarak 40 dil mevcuttur.

Gine ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Gine Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki saat farkı, 3 saattir. Gine, Türkiye'den 3 saat geridedir. Türkiye'de saatler öğlen 12:00'ı gösterdiğinde, Gine'de 09:00 olur.



Gine İklimi



Ekvator bölgesine çok yakın olan Gine'de Ekvatoral iklimin etkileri bulunur. Gine Cumhuriyeti nemli ve sıcak bir iklime sahiptir. Nisan ile Kasım ayları arası, ülkede yağışın en fazla olduğu dönemdir. Yağışlar, yağmur olarak yağar ve ülkenin iç kesimlerine göre kıyılarda daha fazla düşer. Sıcaklığın ortalama 27 derece olduğu ülkede, batı kısımda yağış ortalaması 4300 milimetreye kadar ulaşır.



Gine'ye Ne Zaman Gidilir?



Gine Cumhuriyeti sıcaklıkları bunaltıcı seviyeler ulaşabiliyor. Ülkenin ortalama sıcaklık derecesi 27 santigrat olabiliyor. Gine'ye gitmek için en uygun dönem, Aralık ile Mart ayları arasıdır. Bu aylar arasında, sıcaklık bunaltıcı seviyelere ulaşmaz. Yağmurlar aşırı yağmaz. Gine ülkesini ziyaret için en uygun dönemdir.



Gine Ekonomisi



Gine Cumhuriyeti ekonomisi neredeyse tümüyle tarıma dayalıdır. Ülke nüfusunun %80'lik kısmın tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Gine zengin maden yatakları olsa da teknolojinin yetersizliği, atılım için düşük seviyelerde kalır.

Mısır, ananas, pirinç, muz ve hurma ülkenin teme tarım ürünleri arasında bulunur. Tütün, pamuk ve patates yetiştirilen diğer tarım ürünleri içerisinde yer alır. Kereste, kahve, demir, elmas, boksit ve alüminyum ihraç ürünler arasında yer alır.