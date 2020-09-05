Ginebissau Hakkında Bilgiler; Ginebissau Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

GineBissau ülkesinin bayrağı resmi olarak günümüzde 24 Eylül 1973 tarihinde göndere çekilmiş ve böylece kullanılmaya başlanmıştır. GineBissau bayrağı pek çok Afrika ülkesi bayrağında da olduğu gibi Pan-Afrika renkleri hakimdir. Yani bayrak kırmızı, sarı ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Ülke bayrağının göndere çekilen kısmında dikey olarak bulunan bayrağın üçte birlik kısmını oluşturan kırmızı rengin anlamı sömürge döneminde vatandaşlarının çalışması, verdiği mücadele ve çektiği acıdır.



Ayrıca sömürge döneminde olan bağımsızlığı kazanabilmek için yürütülen savaşı belirtmektedir. Bayrağın kalan kısmında eşit bir şekilde bayrağı yatay olarak bölen sarı ile yeşil renkler bulunmaktadır. Sarı renk anlamı çalışma için verilmekte olan emeği, kazanımlar ile sağlanan refahı temsil eder, yeşil renk anlamı ise ülkenin kendine ait olan tropikal doğasını ve mutlu gelecek için umutları ifade etmektedir.



GineBissau bayrağının göndere çekilen kısmında kırmızı şeridin tam orta kısmında bulunan siyah renkte beş köşeli yıldız bulunmaktadır. Bu şeklin anlamı Afrika'nın ve yaşayan insanlarının gururunun, özgürlüğünün ve barışının sembolü olmaktadır. Sizler için GineBissau ülkesi ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



GineBissau Nerededir?



Afrika kıtasının batısında bulunan bir ülke olan GineBissau sınır komşuları Senegal ve Gine’dir. Ülkenin kuzeyinde Senegal, doğusunda Gine, batı kısmında ise Atlas Okyanusu yer almaktadır.



GineBissau Nüfusu Ne Kadardır?



GineBissau ülkesinin nüfusu 2020 yılındaki son verilere göre yaklaşık olarak 1,968,001 olarak belirlenmiştir.



GineBissau Başkenti Neresidir?



GineBissau ülkesinin başkenti Bissau'dur.



GineBissau Para Birimi Nedir?



GineBissau para birimi tüm ülke genelinde Batı Afrika CFA frangı(XOF)‘ dır.



GineBissau Resmi Dili Nedir?



GineBissau ülkesinin resmi dili Portekizcedir.

GineBissau İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



GineBissau ile Türkiye arasındaki saat farkı yaklaşık olarak 3 saattir. Türkiye konumu GineBissau konumundan 3 saat ileridedir. Yani GineBissau saat 01:00 iken Türkiye’de saat 04:00’dır.



GineBissau Şehirleri Neler?



Mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken GineBissau ülkesinin en önemli şehirleri Bissau, Gabu, Cacheu’dur.



GineBissau İklimi Nasıldır?



GineBissau ülkesinde iklim ülke genelinde tropikal bir iklimdir. Bu ülke yıl boyunca nemli ve sıcak havaya sahiptir. Ayrıca bu ülkede ortalama sıcaklık yaklaşık olarak 24 °C civarındadır. Ülkede özellikle Aralık ile Nisan ayları kurak bir dönem yaşanır çünkü Harmattan çöl rüzgarlarının etkisi vardır. Mayıs ayı ile Ekim ayı sonuna kadar ülkede yağmur yağmaktadır. Ayrıca bu aylar arasından özellikle Temmuz ayı ve Ağustos ayında yağmurun miktarını ve şiddetini arttırdığı görülmektedir.



GineBissau Ekonomisi Nasıldır?



Afrika kıtasının batı kısmında bulunan GineBissau ülkesi dünya genelinde bulunmakta olan en yoksul ülkeler arasında sayılmaktadır. GineBissau ülkesi son dönemlerde ekonomi açısından ülke her ne kadar büyüme gösterse bile 2009 yılındaki verilerine göre bu ülkede kişi başı yaklaşık olarak GSYİH 512$ düzeyindedir.



GineBissau ülkesinin dış ticaretteki açığı oldukça yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Bu nedenle ülke ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Ülke kaynakları yurt dışına ihraç edilmekte ve böylece devlet için ekonomik destek kaynağı oluşturmaktadır. Ülkede bulunan endüstriyel ürünlerin hemen hemen tüm gereksinimleri ve parçaları Avrupa başta olmak üzere büyük çoğunlukla diğer dış ülkelerden GineBissau ülkesine ithal edilmektedir. Bu nedenden dolayı satışa çıkmış olan ürünler diğer ülkelere kıyasla daha pahalı satılmaktadır. Ayrıca GineBissau ülkesinde gelir dağılımı eşit değildir. Gelir dağılımı eşit olmadığı için ülkede aile bireyleri çok çalışarak bile günlük ihtiyaçları karşılamakta bazı zorluklar yaşayabilmektedir.