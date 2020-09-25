Gordion Antik Kenti Ankara İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Gordion Antik Kenti, tarihte önemli bir yere haiz Kral Yolu'nun geçtiği kent olarak ön plana çıkmaktadır. Güneye doğru inen ticaret yolu üzerinde konumlanan Gordion Antik Kenti, ticari ve ekonomik açıdan eski çağların oldukça mühim merkezleri arasında gösterilmektedir. Günümüze kadar antik kente ilişkin çeşitli arkeolojik kazılar yapılmış olup bu arkeolojik kazılarda Gordion Antik Kenti'nin ilk defa Eski Tunç Çağı'nda iskan edildiği ortaya çıkmıştır.



Gordion Antik Kenti Ankara İlinde Nerede?



Gordion Antik Kenti, ülkemizin başkenti Ankara'nın güneybatısında Sakarya ve Porsuk nehirlerinin kesiştiği noktada Polatlı ilçesindedir. Gordion Antik Kenti, daha net bir adres tarifi yapılmak gerekirse Polatlı ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Yassıhöyük yakınlarındadır. Polatlı merkeze 20 kilometre, Ankara il merkezine ise 95 kilometre uzaklıktadır.



Gordion Antik Kenti Giriş Ücreti



Gordion Müzesi ve Tümülüs Ören Yeri giriş ücreti 2020 yılı tarifesine göre 10-TL'dir. Gordion müzesi ziyaret saatlerine çalışmalardan ötürü zaman zaman sınırlamalar getirilmektedir. Ziyaret öncesi iletişim bilgileri aracılığı ile bilgi edinilmesi uygun olacaktır.



Gordion Antik Kenti Tarihçesi



Gordion Bölgesinde bulunan ilk yerleşmenin Erken Demir Çağı'nda (M.Ö. 1100- 900) yapılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Bu arkeolojik kazılar sayesinde mozaik taşları, çakıl taşları başta olmak üzere 750 antik malzeme Gordion Antik Kenti'ne ait bulguların sergilendiği Gordion Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzenin çevresindeki mezarlıklar, Hitit hanedanlığının dağılması sonrası Anadolu'ya yerleşen Friglerin yaşam tarzına özgü öğeler taşımaktadır. Friglerin başkenti olarak kent, ün kazanmıştır.



Gordion Antik Kenti Özellikleri



Gordion Antik Kenti'nin en önemli yapılarının başında Midas Höyük Tümülüsü'dür. Bu tanınan tümülüs, babası için Kral Midas tarafından yaptırılan bir yapıdır. Ülkemizin batısında bulunan Alyattes Tümülüsü'nden sonra en büyük yapıdır. Gordion, Friglerin siyasi ve kültürel başkenti olarak antik çağlarda ilgi görmüştür.



Gordion kazılarında yazısız malzemeler, çanak-çömlekler gün yüzüne çıkarılmış olup tüm bu eserler Friglerin yerli halkla uyumlu bir şekilde yaşadıkları ve tam olarak bir Anadolu uygarlığı olarak yaşamlarını sürdürdüklerini kanıtlamaktadır. Gordion hem Hititler hem de Frigler tarafından sınır bölgesi ve stratejik bir nokta olarak özel olarak seçilen bir bölgedir.