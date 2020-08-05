Hakkari'de dağcıların zirve tırmanışı

Yaklaşık 11 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, tırmanışı, Yüksekova ilçesindeki kazada yaşamını yitiren 6 kişiye atfetti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, AA muhabirine, tırmanışa önceki gün başladıklarını belirterek, kaza haberini kamp kurdukları esnada öğrendiklerini söyledi.

Aldıkları acı haberin ekibi sarstığını ifade eden Ertunç, "Bu bizim için çok büyük bir acı. Biz de bu zirve tırmanışımızı onların ruhuna adıyoruz. Allah'tan kendilerine rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.