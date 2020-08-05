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05.08.2020 - 07:37 |

Hakkari'de dağcıların zirve tırmanışı

Hakkari'de bir grup dağcı, Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin anısına 3 bin 582 rakımlı Spi Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen doğaseverler, Spi Dağına zirve tırmanışı yaptı. Dernek binası önünde buluşan 9 dağcı, araçlarla geldikleri Depin bölgesinde tırmanışa geçti.

Hakkari'de dağcıların zirve tırmanışı

Yaklaşık 11 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, tırmanışı, Yüksekova ilçesindeki kazada yaşamını yitiren 6 kişiye atfetti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, AA muhabirine, tırmanışa önceki gün başladıklarını belirterek, kaza haberini kamp kurdukları esnada öğrendiklerini söyledi.

 Aldıkları acı haberin ekibi sarstığını ifade eden Ertunç, "Bu bizim için çok büyük bir acı. Biz de bu zirve tırmanışımızı onların ruhuna adıyoruz. Allah'tan kendilerine rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Hakkaride dağcıların zirve tırmanışı

 

 

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