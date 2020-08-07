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07.08.2020 - 14:37 |

Hayalet şehir Maraş yeniden açılıyor

Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı. Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, 'askeri statüde' bulunan Maraş'ın statüsünün değiştirilmesi kararı aldığı bildirildi.

Hayalet şehir Maraş yeniden açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdenizde üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı. Kapalı Maraş'ın açılması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar arasında yapılan görüşmenin en önemli gündem başlığını oluşturdu. Kritik görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varıldı" ifadesi kullanıldı.

Hayalet şehir Maraş yeniden açılıyor

Kenevir bahçesini köpeklerleKocaeli’nin Kandıra ilçesinde, pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korumaya alınan çiftliğe yapılan baskında 44 kilo 400 gram esrar ve 1352 kök kenevir ele geçirildi.
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