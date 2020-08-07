Hayalet şehir Maraş yeniden açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdenizde üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı. Kapalı Maraş'ın açılması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar arasında yapılan görüşmenin en önemli gündem başlığını oluşturdu. Kritik görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varıldı" ifadesi kullanıldı.