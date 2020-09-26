İnönü Yaylası Kocaeli İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Herhangi bir işletme ya da otelin bölgede olmadığı İnönü Yaylası, internet ve kalabalık insan gruplarından sıyrılmak isteyen kişiler için en iyi yerler arasında yer alıyor. Yaklaşık 1059 metre yükseklikte bulunan İnönü Yaylası, özellikle kışın oldukça soğuktur.



İnönü Yaylası Nerede?



Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartepe manzarasına sahip olan İnönü Yaylası, Kocaeli ilinin Başiskele ilçesinde yer alıyor.



İnönü Yaylası’na Nasıl Gidilir?



Konum itibari ile İnönü Yaylası’na gitmek için en ideal olanı şahsi araç ile ulaşımdır. Bölgeye ulaşmak için Kocaeli’ne gelmenizin ardından Yuvacık üzerinden Yuvacık Barajı’na doğru gelin. Barajın sağ tarafından yukarısındaki yol ayrımına geldiğinizde İnönü Yaylası tabelası karşınıza çıkacak. Bu tabeladaki yolu takip edin ve Tepecik Köyü’ne kadar devam edin. Köyün içinden geçin ve camiye kadar devam edin. Son olarak camiye gelince sağdan devam ederek İnönü Yaylası’na ulaşabilirsiniz.



İnönü Yaylası Giriş Ücreti



İnönü Yaylası’na giriş için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur, girişler tamamen ücretsizdir.



İnönü Yaylası Özellikleri



Birkaç dağınık evlerin yer almış olduğu İnönü Yaylası’nda sessiz sedasız kamp yapabilir veya piknik yaparak günübirlik zaman geçirebilirsiniz. 1050 metre yükseklikte yer alan İnönü Yaylası İstanbul’a yaklaşık 120 km mesafede bulunuyor. Bölgede yeşillik ve bulutlu havalar sıkça yer alıyor. Oldukça düz ve geniş çimenler bulunan bölgede Çam ağaçları ve Göknar ağaçları mevcut.



İnönü Yaylası Hakkında Bilgiler



Kartepe eteklerinde yer alan İnönü Yaylası, İzmit Körfezi eşsiz doğası ile birlikte her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle Kartepe’de kayak yapan tatilciler için en ideal mekânların başında gelen İnönü Yaylası, kış aylarında oldukça soğuk olması sebebi ile özel araç ile gidilmesi ve bu araçlarında kış şartlarına uygun olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bölge yakınlarında herhangi bir işletme veya tuvalet alanları bulunmuyor. Tamamen doğa ile iç içe olacağınız İnönü Yaylası’nda yaz aylarında eğlence sevenler için özel etkinlikler düzenleniyor. Kartepe Belediyesi tarafından yaylalar için düzenlenen etkinlikler sayesinde özel oyunlar eşliğinde keyifli zamanlar geçirebilir veya tam tersi bu etkinlikler dışında huzurlu tatil şansı yakalayabilirsiniz.