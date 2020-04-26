İspanya Nerede? İspanya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

İspanya Dünya üzerinde en çok turist ağırlayan ve seyahat edilen ülkelerden birisidir. Tarihi yerlerin çok olması sebebiyle tercih eden kişi sayısı da fazladır. İspanya diğer birkaç ülke gibi Avrupa kıtasında bulunan bir ülkedir.



İspanya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Avrupa kıtasında bulunan bir ülke de İspanya ülkesidir. Avrupa'nın güney tarafında yer almaktadır. Ülkenin Portekiz ülkesine de sınırı bulunmaktadır. Ülke içerisinde birçok kumsal ve tarihi yer mevcuttur. Dünyanın en çok turist alan ülkesi olarak bilinir. Resmi dili ise İspanyolcadır.



İspanya'nın başkenti Madrid şehridir. İspanya'nın yaklaşık milyon nüfusu bulunmaktadır. Para birimi ise Euro'dur.



Güneybatı Avrupa'da bulunan İspanya ülkesinin kuzeyinde Fransa ve Andorra, batısında Portekiz bulunmaktadır. Ülkenin yüz ölçümü 504.782 km2, nüfusu ise 46,66 milyondur. İspanya İber Adasının büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Ülke ovaların az bulunduğu yüksek topraklardan oluşmaktadır. Ülkenin orta bölümünde ise Meseta platoları, Gredos ve Guadarrama sıradağları bulunmaktadır. Bu plato ve sıradağlar ülkeyi iki bölüme ayırmaktadır. Ortadaki platolar ise çevresinde dağlık alanlar mevcuttur. Platonun kuzeyinde Kantabriya Dağları, doğusunda İber Dağları, güneyinde Morena Sıradağları bulunmaktadır.



Morena Dağlarının güneyinde ise Guadalquivir Ovası bulunur. Bu ovanın Güney tarafında Beti sıradağları bulunur. Akdeniz kıyı şeritlerinde ise dar ovalar bulunmaktadır. Ayrıca Kuzeybatı Atlantik etkisi altında olduğu için her mevsim yağışlıdır. Bunun dışında nemli bir bölgedir. Bu sebeple orman çok fazladır. Kıyı kesimden iç kesime gidildikçe kışlar sert geçmeye başlar. Kuzeyinde ve güneyinde ise yazlar kurak geçer.