Kamboçya Hakkında Bilgiler; Kamboçya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Dünya üzerinde bulunan her ülkenin bayrağı bulunmaktadır. Kamboçya ülkesini de temsil eden bayrağı bulunmaktadır. Kamboçya bayrağı beyaz renkli yapı tarihi Angkor-Wat tapınağının resmidir.



Kamboçya Nerededir?



Kamboçya Asya kıtasında yer almaktadır. Güney Asya'da yer alan Kamboçya ülkesi sınırları kuzey batı bölgesinde Tayland, kuzeydoğusunda Laos, doğu bölgesinde Vietnam ve güney batı kıyılarında Tayland Körfezi bulunmaktadır. Kamboçya ülkesinin resmi adı Kamboçya Krallığıdır. Ülke 9 Kasım 1953 yılında Fransa'dan özgürlüğünü kazanmıştır.



1863 ile 1953 yılları arasında Fransız Kolonisi olan Kamboçya 1941 ve 1945 yılları arasında Japon İmparatorluğu işgaline uğramıştır. Ülke yoksulluk, sosyo-politik sorunlar, siyasi sorunlar ve insan gelişiminde düşüklük olması gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu duruma rağmen Kamboçya ülkesi son on yıl içerisinde hızla gelişmiş ve Asya kıtasında hızla büyümüş ekonomilerden birisi olmuştur.



Kamboçya'nın Nüfusu Ne Kadar?



Külkesi resmi adı ile Kamboçya Krallığı bir zamanlar Khmer İmparatorluğu olarak bilinmekte idi. Güney Asya'da yer alan Kamboçya yüz ölçümü olarak 181.035 kilometre karelik bir alana sahiptir. Toplam nüfusu 14.8 milyon olmaktadır. Kamboçya ülkesi bu nüfus ile dünya sıralamasında 70. sırada yer almaktadır.



Ülkede turizm tekstilden sonra en büyük gelir kaynağı olmuştur. Özellikle 2007 yılında Ocak ile Aralık ayları arasında 2 milyon turistin ziyaret ettiği bilinmektedir. Angkor Wat Tapınakları ülke içerisinde en önemli turizm gelirini oluşturmaktadır. Kamboçya iklimi ise Güney Asya iklimine benzemektedir. İki mevsim bulunur. Mayıs ve Ekim arası yağışlı ve 22 derecedir. Kasım ve Nisan aylarında ise hava sıcaklığı 40 dereceyi bulmaktadır.



Kamboçya'nın Başkenti Neresidir?



Kamboçya ülkesi üniter, parlamenter ve anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Kamboçya'da başkent ile beraber toplamda 25 il bulunmaktadır. Başkenti ve illeri birinci derece idari bölümlere dayanılarak ayrılmıştır. Şehirler ise ikinci düzey idari bölümlere göre ayrılmıştır. İlçeler toplamda 25 belediyeye ve 150 ilçeye ayrılmaktadır.



Ülkenin başkenti Phnom Penh'dir. Başkent dışında diğer büyük şehirleri ise Banlung, Battambang, Kampot, Koh Kong, Kompong Thom, Kratie, Siem Reap ve Sihanoukville olmaktadır.



Kamboçy'nın Para Birimi Nedir?



Kamboçya ülkesinde kullanılan resmi para birimi Kamboçya Rieli'dir. Kamboçya Riel'i Kamboçya Milli Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Kamboçya'nın tarihinde iki tane riel türü bulunmakta idi. Bunlardan ilki 1953 yılında ve Mayıs 1975 tarihi arasında kullanılmıştır. Diğeri ise 1 Nisan 1980 yılından sonra kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Kamboçya ülkesinde Amerikan Doları da sık kullanılmaktadır.



Kamboçya'nın Resmi Dili Nedir?



Kamboçya ülkesinin remi dili Khemerce’dir. Fakat Çin Hindi devletinin resmi dili olan Fransızcada ülke içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkede Fransız Devletinin finanse ettiği bazı okullarda ve üniversitelerde Fransızca eğitim dili olarak okutulmaktadır.



Ülke içerisinde turizmin artması ile birlikte İngilizce dili de hal arasında yaygınlaşmıştır. Birçok Kamboçyalı eğitimlerini İngilizce olarak almaktadır. Ayrıca büyük şehirlerde tabelalarda Khemerce, Çince ve İngilizce yazılarda yer almaktadır.



Kamboçya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Ülkelerin dünya üzerinde bulundukları konumlarından ve boylam farkından dolayı saat farkları yaşanmaktadır. Türkiye ve Kamboçya arasında da yerel saat farkı bulunmaktadır. Kamboçya ile Türkiye arasında 4 saatlik bir fark bulunmaktadır. Kamboçya ülkesinin saati Türkiye'ye göre 4 saat ileridedir.