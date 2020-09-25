Karaman Kalesi Karaman'ın Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Karaman kalesi, Karaman ilinin tarihini sembolize eden en değerli tarihi yapılardan biri olarak şehri gezmeye gelenlerin bakışlarını üzerine çekmektedir. Yeraltı şehirleri, mağaraları ile önemli turizm merkezlerimizden biri olan Karaman, ilkbahar ve sonbahar ayları başta olmak üzere her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Karaman Kalesi Karaman'ın Neresindedir?

Karaman Kalesi, Karaman ilinin şehir merkezinde yer almaktadır. Tarihi ve turistik açıdan önemli bir yere sahip olan kale, merkezde bulunmaktadır. Merkezde bulunduğu içinde kolaylıkla kaleye ulaşım sağlanabilmektedir. Büyük bir yapı olduğu için şehir merkezinden rahat bir şekilde görülebilmektedir. Şehir içi minibüs ve belediye otobüsleri gibi toplu taşıma araçları ile kaleye ulaşılabilmektedir.

Tarihi Kalenin Özellikleri

Karaman Kalesi'nin 11. yüzyıl sonlarında 12. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Karaman Kalesi yapı bakımından iç içe üç surdan oluşmaktadır. Bu surlar dış, orta ve iç kale olarak adlandırılmaktadır. İç kale, Bronz Çağ, Roma ile Bizans dönemlerine ait izleri yansıtmaktadır. Höyük üzerinde bulunan iç kale, zamanımıza kadar sağlam olarak ulaşmıştır. Karaman Kalesi, beşi dört köşe, dördü ise yuvarlak olmak üzere toplam dokuz kuleden meydana gelmiştir. 1465 yılında Osmanlılar iç kaleyi onarmışlardır.

Karaman kalesi, iç kale yapısı 1961 ve 1975 senelerinde iki kere restorasyon çalışmalarına konu olmuştur. Bu restorasyonlar sırasında güneybatı kulesinin önüne yarım daire biçiminde sahne ve sahnenin yanına tuğla malzemeyle soyunma kabinleri inşa edilmiştir. Evliya Çelebi, iç kale çevresinin çok derin bir hendekle çevrili olduğunu, kapıya ağaç köprü ile geçildiğini, kalenin demir kapısının üç katlı yapısından yazılarında bahsetmiştir.

Höyüğün etrafını dolaşan orta kale surlarının ise bir bölümü günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Karaman Kalesi, Selçuklular zamanında yenilenmiştir. Tarihi süreçte şehir, Karamanoğullarının hakimiyetine girdiği zaman kentin surları yeniden yenilenmiştir. Karaman Kalesi, köşelerde silindirik ve prizmatik büyük burçlarla sınırlandırılmış dörtgen bir plana sahiptir. Kalenin ara kuleleri dörtgen planlı olarak tasarlanmıştır. Dörtgen şeklinde planlanan kuleler, her kenarda birer tane olup kuzey kenarda, doğuda küçük batıda ise büyük olmak üzere iki adet yapılmıştır.

Karaman Kalesi'nin Hikayesi

Karaman Kalesi, farklı hikayesi ile ziyaretçilerinin ilgisini çekmektedir. Karaman Kalesi'nin hikayesi "Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu" atasözü ile bağlantılıdır. Günümüze kadar aktarılan rivayete göre bir kuşatma sırasında gece vakti kaleden çıkan birkaç savaşçı yakınlarındaki bir sürüyü çevirir. Koyunların başlarına birer mum dikerek "Allah, Allah!" haykırışı ile kaleye doğru sürerler. Bunu gören düşmanda kaleye takviye geldiğini zanneder ve kuşatmayı kaldırır.