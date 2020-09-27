Köprülü Kanyon Milli Parkı Antalya İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Rafting yapılan bu bölgenin başında iki adet tarihi köprü bulunur. Bu köprülerden küçük olanı usta tarafından kemerli olan büyük köprü ise, kalfa tarafından inşa edilmiştir. Köprülü kanyon ismini de bu yapıdan almıştır. Köprülü kanyonda günde 7 bin kişi rahatlıkla rafting yapabiliyor. Ayrıca suyun berraklığı ve kalitesi sayesinde bu su rahatlıkla içilebiliyor.



Köprülü Kanyon Giriş Ücreti



Köprülü Kanyon Milli parkına giriş ücretsizdir. Turistler bu bölgeyi herhangi bir giriş ücreti ödemeden kolaylıkla ziyaret edebilir. Doğal güzelliği ile tüm ziyaretçileri etkileyen Köprülü kanyon Türkiye’nin en popüler rafting alanıdır.



Köprülü Kanyon Özellikleri



Köprülü kanyon, 1973 yılında milli park ilan edilmiş ve ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. Bu bölgenin yüz ölçümü 35.719 hektardır. Milli park köprü çayının Beşkonak köyü ve Bolasan Köyü arasında yer alan yarma vadi olan 14 km uzunluğundaki ve 100 metre yüksekliğindeki Türkiye’deki en büyük kanyondur. Köprülü kanyonun serin sularında insanlar diledikleri gibi yüzerek serinleyip piknik yapıyor. Bu milli parkta kızılçam ve makilik alanlar, 400 hektarlık bir alanı kaplayan Saf Akdeniz Servisi büyük bir botanik ormanıdır.



Köprülü Kanyon Nerede?



Köprülü kanyon, Isparta’nın Sütçüler ilçesinden başlayarak Antalya’da denize dökülen uzun bir Köprüçay vadisidir. Antalya’nın en güzel turistik yerleri arasında yer alan Köprülü Kanyon’un başlangıcı Isparta’nın güney doğusunda bulunan Kasımlar beldesidir. Nehrin asıl kaynağı ise, Isparta’nın ilçeleri arasında yer alan Aksu’dan gelen ırmak ve Isparta’nın Karacahisar köyünden çıkan doğal su oluşturmaktadır. Bu kanyon Kasımlardan Antalya’da bulunan Değirmenözü köyüne kadar yaklaşık 25 km boyunca ilerleyen dar vadilerden oluşur.



Köprülü Kanyon’a Nasıl Gidilir?



Köprülü kanyona giden çok sayıda otobüs, minibüs ve araç bulunuyor. Turistik gezilerin de vazgeçilmezi olan köprülü kanyon, her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Bu bölge Antalya şehir merkezine 80 km ve Alanya şehir merkezine ise, 110 km uzaklıktadır. Antalya’ya gelenlerin görmeden gitmek istemediği bu bölgeye ulaşım oldukça kolay sağlanır. Ülkemizin en değerli turistik bölgeleri arasında yer alan Köprülü Kanyon, her yok yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Antalya’nın Serik bölgesinde yer alan bu alanın yakınlarında uygun fiyatlı konaklama mekanları da bulunuyor. Güzel bir hafta sonu kaçamadı yapmak isteyen pek çok kişi bu bölgeyi tercih ediyor.