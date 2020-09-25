BalÄ±kesir'in Erdek ilÃ§esine 12 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Kyzikos kentine ulaÅŸÄ±m da oldukÃ§a kolaydÄ±r. M.Ã–. 334-30 yÄ±llarÄ±nda Kyzikos sanatta ve mimari alanÄ±nda oldukÃ§a Ã¶n plana Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle Kyzikos Antik Kenti uzman olduÄŸu alanlarda da Ã¶n plana Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.Â



Kyzikos Antik Kenti'ne NasÄ±l Gidilir?



Kyzikos Antik Kenti'ne gelmek isteyenler iÃ§in ulaÅŸÄ±m oldukÃ§a kolaydÄ±r. Ã–zellikle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek olan ziyaretÃ§iler karayolu ve ya hava yolu ile BalÄ±kesir Merkeze gelmeliler. BalÄ±kesir Merkez'den ise BandÄ±rma ve Erdek'e giden toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± ile Kyzikos Antik Kenti'ne ulaÅŸÄ±m saÄŸlanabilir. Ã–zel araÃ§larÄ± olan kiÅŸiler ise Erdek tabelalarÄ±nÄ± takip ederek bu antik kente ulaÅŸabilirler. Kyzikos Antik Kenti'ne ulaÅŸmak iÃ§in Ã¶ncelikle BandÄ±rma'ya ulaÅŸÄ±m saÄŸlanÄ±r. BandÄ±rma'dan ise Erdek'e toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± ile gidilebilir. AÅŸaÄŸÄ± YapÄ±cÄ± yol ayrÄ±mÄ±ndan Erdek'e doÄŸru yÃ¶nelmek gerekiyor. Bu yolun ise sol tarafÄ±ndan Kyzikos Antik Kenti'ne rahatlÄ±kla ulaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.



Kyzikos Antik Kenti Nerede?



BalÄ±kesir'de bulunan Kyzikos Antik Kenti BandÄ±rma ve Erdek karayolunun geÃ§tiÄŸi bÃ¶lgede yer alÄ±yor. Erdek ilÃ§esine 12 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Kyzikos Antik Kenti'ne ulaÅŸÄ±m da oldukÃ§a kolay. Bu antik kent dÃ¼nya tarihine bilim ve kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyasÄ±na Ã¶nemli katkÄ±lar sunuyor. Tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutan kazÄ±lar sonucunda Ã§Ä±karÄ±lan eserler geÃ§miÅŸ uygarlÄ±klar hakkÄ±nda bilgi veriyor. Tarihin derinliklerinde yer alan tÃ¼m eserler yapÄ±lan kazÄ±lar sonucu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Kyzikos Antik Kenti BalÄ±kesir'in kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerine de Ã¶nemli katkÄ±lar sunuyor. KÃ¼ltÃ¼r turizminin merkezlerinden olan bu antik kent kalÄ±ntÄ±larÄ± her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor. Antik kente ulaÅŸÄ±m ise oldukÃ§a kolaydÄ±r.



Kyzikos Antik Kenti GiriÅŸ Ãœcreti



BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ve Erdek ilÃ§eleri arasÄ±nda bulunan Kyzikos Antik Kenti'ne giriÅŸler Ã¼cretsizdir. Ãœcretsiz bir ÅŸekilde tarihi antik kenti gezmek isteyenler rahat bir ÅŸekilde ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirler. Bunun yanÄ± sÄ±ra yaz ve kÄ±ÅŸ dÃ¶neminde antik kenti ziyaret saatleri 08:30 ile 17:30 arasÄ±nda oluyor. MÃ¼zekartlar ile birlikte bu antik kente giriÅŸler de kolaylÄ±kla yapÄ±labiliyor.



Kyzikos Antik Kenti Ã–zellikleri



Bilime ve tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutan Kyzikos Antik Kenti dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ astrolog, edebiyatÃ§Ä±larÄ± ve