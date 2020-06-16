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16.06.2020 - 10:39 |

Likya kalesine dev bayrak

Antalya'nın Demre ilçesinde Likya Birliği'nin 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nin kalesi konumundaki akropolise (yukarı şehir), Demre Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı çekildi.

Likya kalesine dev bayrak

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nin 165 metre yukarısında bulunan kaleyle çevrili olan Myra akropolisine, Demre Belediyesi tarafından 16 metre yüksekliğinde çelik bir bayrak direği dikildi. Direğe 3x5 metre boyutlarında Türk bayrağı asıldı. Türk bayrağı, Myra Antik Kenti'nin yöneticilerinin yaşadığı, Myra akropolisi olan 'yukarı şehir' anlamındaki, kentin idari ve askeri yöneticilerinin yaşadığı kalede dalgalanmaya başladı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Daha önce burada ince bir bayrak direği vardı. Bayrak direği fırtınada yıkılarak, kırıldı. Biz de onun yerine çelik bir direk yaptırdık. Zirveye monte ettik. Myra Antik Kenti'nin zirvesinde, kent yöneticilerinin yaşadığı akropoliste ve Demre'nin kuşbaşı görülebilen en güzel noktalarından birinde dev Türk bayrağı yeniden dalgalanmaya başladı. Çok güzel bir görünüm oluştu" dedi.

Myra Antik Kenti'nin kent yöneticilerinin yaşadığı yer olarak bilinen Myra akropolisinin etrafı MÖ 480- 380 yılları arasında inşa edilen bir kaleyle çevrilmiş durumda. Burada kentin idari ve askeri yöneticileri yaşıyordu. Askeri bir saldırı anında aşağıda yaşayan Myra halkı da buraya sığınıyordu.

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