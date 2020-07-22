Malabadi Köprüsü Nerede? (Hangi İldedir) - Malabadi Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Malabadi Köprüsü Diyarbakır Batman yolu üzerinde bulunan 1147 yılında Artuklular tarafından inşa edilen Malabadi Köprüsü taş Kemerli köprüler içinde kemeri en geniş olan köprü olarak bilinmektedir. Bu sebeple oldukça önemli özelliğe sahiptir. Ortaçağ’da yapılmış bir eser olmasına rağmen günümüze kadar ulaşmış değerli köprülerdendir.

Malabadi Köprüsü Nerede?

Malabadi Köprüsü Diyarbakır- Batman yolu üzerinde bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü diğer bir diğer tanımıyla Silvan İlçesi’nin yakınlarında yer alan Malabadi Köprüsü dünya üzerinde bulunan en büyük Kemerli köprü olma özelliğine sahiptir. Artuklular tarafından yapılan Malabadi Köprüsü 1147 yılında inşa edilmiştir. Üzerinde ulaşım yapılmayan Malabadi Köprüsü ülkemizin en önemli tarihi eserlerinden biridir. Köprünün üzerinde insan, hayvan ve güneş motifleri bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü kervan ve yolcular için ayrıca 2 tane oda barındırmaktadır. Bu özelliği ile diğer köprülerden ayrılmaktadır.

Malabadi Köprüsü’ne Nasıl Gidilir?

Malabadi Köprüsü Diyarbakır Batman yolu üzerinde Silvan ilçesinin yakınlarında yer alır. Ankara-İstanbul üzerinden direkt uçuşlarla Diyarbakır ve Batman havaalanına varıldıktan sonra Diyarbakır-Batman yolu üzerinde tabelalar yardımı ile Malabadi Köprüsü’ne ulaşım sağlamak mümkündür.

Böylece tarihe tanıklık ederek neredeyse 1000 yıllık olan köprüde görmek mümkün olacaktır.

Diyarbakır Batman yolu üzerinde bulunan Malabadi Köprüsü Batman çayının üzerinde kurulmuştur. Orta Çağ mimari eseri olarak ortaya çıkan Malabadi Köprüsü Silvan İlçesi’ne 23 kilometre uzaklıktadır. Silvan il sınırları içerisinde yer alır.

Malabadi Köprüsü'nün boyu 1.50 metre eni 7 metre yüksekliği ise 19 metre olarak ölçülmektedir. Medeniyet harikası olarak bilinen Malabadi Köprüsü dünyanın günümüze kadar ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş köprüsü olma özelliğindedir.

Malabadi köprüsü üzerinde insan, güneş, aslan figürlü kabartmalar bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü sadece bir köprü olmaktan farklı olarak içinde bulunan odacıklar, kapılar merdivenler hela ve çeşitli kabartmalar ile diğer köprülerden farklı bir özelliğe sahiptir. Yığma tekniği ile yapılan Malabadi Köprüsü ince ince işlenmiş bir özelliğe de sahiptir. Malabadi Köprüsü bölgeden elde edilen Kalker taşından yapılmıştır. Böylece taş yapıl olduğu için yapı günümüze kadar ulaşmıştır.