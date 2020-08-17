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17.08.2020 - 09:16 |

Menekşe plajında hafta sonu yoğunluğu

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Rüzgârlı havaya rağmen plajı dolduranların oluşturduğu yoğunluk havadan fotoğraflandı.

Menekşe plajında hafta sonu yoğunluğu

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da rüzgârlı havaya rağmen vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi. 

Menekşe plajında hafta sonu yoğunluğu

Karpuz tezgahında duygulandıran not! "Hakkını helal et..."Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde yol kenarındaki açık kavun ve karpuz tezgahından kavun alan bir vatandaş parayla birlikte bıraktığı not satıcıyı duygulandırdı.
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