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09.07.2020 - 10:41 | | DHA

Mersinin saklı güzelliği: Sunturas Şelalesi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin saklı güzellik Sunturas (Santa Iras) Şelalesi, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin adresi oluyor.

 

Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca Mahallesinden doğan suyun saniyede 400 metreküp debiyle 40 metrelik bir uçurumdan düştüğü Sunturas Şelalesi, yılın her döneminde doğaseverleri ağırlıyor. Doğa tutkunları, gezginler ve meraklı vatandaşların ziyaret ettiği şelale, yoğun ilgi görüyor.

Mersinin saklı güzelliği: Sunturas Şelalesi

Hava sıcaklığının nemle birleşmesi ile yaklaşık 40 dereceyi bulan kentte şelaleye gelenler, gizli kalmışlığının kendilerini bölgeye çektiğini dile getirerek, hayran kaldıklarını söyledi.

 Mersinin saklı güzelliği: Sunturas Şelalesi

Yaşlı vatandaşın maske ile imtihanıMaske takma zorunluluğu olan iller arasında yer alan Düzce'de bir kişinin maske ile imtihanı görenleri gülümsetti. Maskeyi başına, ensesinin arkasına geçiren kişi birkaç dakikalık uğraşın ardından maskeyi takabildi.
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