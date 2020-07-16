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16.07.2020 - 08:53 |

Neowise kuyruklu yıldızı İç Anadolu'da görüldü

Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "Neowise" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü ve civarından gözlendi.

Neowise kuyruklu yıldızı İç Anadolu'da görüldü

Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemlenmeye devam ediyor. 13 Temmuz'da İstanbul'dan gözlemlenen kuyruklu yıldız. Dün akşam da Ankara, Aksaray ve Konya'da gökyüzünde görsel bir şölene imza attı. Neowise kuyruklu yıldızı önceki gece Malatya semalarında da görülmüştü. 

NASA tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

Neowise kuyruklu yıldızı İç Anadoluda görüldü

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