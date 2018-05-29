Pasaport alacaklar dikkat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler" ifadelerini kullandı.!

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler." açıklamasını yaptı.